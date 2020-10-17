Сводка из зоны ООС за 16 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, режим прекращения огня НВФ дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 4 раза. Донецкое направление: миномет 120 мм – 1 раз (3 мины); миномет 82 мм – 1 раз (2 мины); крупнокалиберные пулеметы – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: АГС – 4 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Яковлевка, Ленинское».

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили, что «за истекшие сутки 16 октября со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».