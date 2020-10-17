В «ДНР» за сутки – 119 заболевших коронавирусом и 201 случай пневмоний

В «ДНР» за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, при этом умерли 12 больных коронавирусом. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 16 октября, выявлено 119 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 50 до 86 лет и женщины в возрасте от 36 до 87 лет. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 41 человек», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 17 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 177:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 459 пациентов;

выписаны – 2 369 человек;

летальных случаев – 349.

Также в «ДНР» утверждают, что за сутки выявлен 201 случай пневмоний, из них 101 человек госпитализирован. Всего на лечении находятся 1 819 пациентов с пневмониями, из них 336 на кислородной поддержке (+53 за сутки).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 17 октября в Украине COVID-19 заболели 293 641 человек (124 113 пациентов выздоровели, 5 517 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 777 случаев (выздоровели 2 234 пациента, летальных случаев – 78), Луганской области – 2 229 случаев (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 32).

В «ЛНР» – 1 290 случаев коронавируса (выздоровели – 950 человек, летальных случаев – 58).