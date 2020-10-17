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В России прокомментировали вопрос Зеленского по Будапештскому меморандуму

17.10.20 11:13
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей, и это то, что нужно для украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал инициативу президенту Украины Владимира Зеленского поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, в рамках всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября.

«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», – ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов:

  • первый – «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?»;
  • второй – «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»;
  • третий – «Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?»;
  • четвертый – о возможности легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных;
  • пятый – нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос о выполнении Будапештского меморандума?

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