В России прокомментировали вопрос Зеленского по Будапештскому меморандуму

Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей, и это то, что нужно для украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал инициативу президенту Украины Владимира Зеленского поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, в рамках всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября.

«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», – ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов: