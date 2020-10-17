На Донетчине восстановили более 950 домов в прифронтовой зоне

В Донецкой области спасатели продолжают восстанавливать жилые дома, которые были повреждены в результате боевых действий. Уже восстановлены дома по 954 адресам, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сейчас работы продолжаются в селах Лебединское и Гранитное, в городе Марьинка, селах Курдюмовка, Бердянское, Кодема, Травневое и в Бахмутском районе.

Работы осуществляются силами Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Материалы для проведения работ приобретены за средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области.

Напомним, с 11 июля в прифронтовых населенных пунктах области работали спасатели из Донецкой области, Ровенской, Черниговской, Одесской, Львовской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской. 30 сентября специалисты Службы спасения из других областей вернулись в места постоянной дислокации, а спасатели Донетчины продолжают восстанавливать поврежденные дома до 1 ноября.

В планах у спасателей восстановить около 1000 домов.