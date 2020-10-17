Украинцев будут штрафовать за маски на подбородке: Сколько придется платить

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду два законопроекта, которые обязывают украинцев носить медицинские средства защиты (маски) правильно. За маску, которая надета неправильно, устанавливаются штрафы, передает «Гордон».

Первый законопроект, поданный правительством, вводит штрафы для граждан, а второй – для юридических лиц.

Ранее нарушителей карантина могли оштрафовать на 17 тыс. грн, а сейчас предлагается штраф в размере 170 грн для тех, кто надел маску неправильно. При повторном нарушении штраф составит уже 255 грн.

«Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в законопроекте №3891.

В данное время для вычисления размеров штрафов необлагаемый минимум доходов граждан в Украине установлен в сумме 17 грн.

Наказывать будут и тех, кто пускает в общественный транспорт, торговые центры и другие учреждения посетителей с неправильно надетыми масками. Им придется заплатить штраф в размере от 3 400 до 5 100 грн.

«За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, а также и изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в законопроекте №3890.