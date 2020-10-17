Причуды погоды: В Карпатах выпал снег, на Донбассе +24° (Фото, карта)

Сегодня, 17 октября, по информации Украинского гидрометцентра, в большинстве областей ожидаются дожди. При этом резко отличается температура в западных и восточных регионах Украины, передают «Донецкие новости».

Так, согласно прогнозу, значительные дожди пройдут сегодня в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатском регионе (в Карпатах с мокрым снегом).

Ветер восточный, 7-12 м / с, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.

«Температура в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 9-14° (в Карпатах на протяжении суток 0-5° тепла); на остальной территории ночью 10-15°, днем 15-20°, на юге и востоке до 24°», – говорится в сообщении.

При этом похолодание в Карпатах началось несколько дней назад. В результате прохождения активного циклона 14 октября температура воздуха на высокогорье снизилась ниже 0°С, выпал снег – местами высотой до 5 см.

Фото первого снега опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Тем временем на Донетчине в Мариуполе местный фотограф Юлия Летовальцева запечатлела на фото солнечный октябрьский день.

«Все больше люблю октябрь», – написала мариупольчанка и опубликовала в соцсети кадры, сделанные возле драмтеатра.