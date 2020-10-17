Плюс 105 заболевших: На Луганщине от коронавируса умерли четыре человека

На Луганщине за минувшие сутки зафиксировано 105 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных в области заболеваний:

Северодонецк – 37 человек;

Рубежное – 27;

Лисичанск – 6;

Беловодский район – 2;

Кременской район – 2;

Марковский район – 6;

Меловской район – 1;

Новоайдарский район – 11;

Попаснянский район – 3;

Сватовский район – 6;

Станично-Луганский район – 2;

Старобельский район – 2.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека – из Кременского района (72-летняя женщина), Новопсковского района (53-летний мужчина), Рубежного (70-летняя женщина) и Золотого (79-летняя женщина)», – говорится в сообщении.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 334 человек. Из них:

выздоровели – 737 человек;

лечатся – 1 561 (256 – стационарно, 1305 – амбулаторно);

умерли – 36 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 75,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 17 октября в Украине COVID-19 заболели 293 641 человек (124 113 пациентов выздоровели, 5 517 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 777 случаев (выздоровели 2 234 пациента, летальных случаев – 78).

В «ДНР» – 5 177 случаев коронавируса (выздоровели – 2 369 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 290 случаев коронавируса (выздоровели – 950 человек, летальных случаев – 58).