По данным недельной давности: в «Л-ДНР» удерживают в плену не менее 242 человек

В «Л-ДНР», согласно данным недельной давности, незаконные вооруженные формирования удерживают в плену не менее 242 человек. Об этом рассказал председатель Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков, передает «Громадське радіо».

Он отметил, что точной информации по числу пленных ни у кого нет, аресты продолжаются ежедневно. «Что касается Крыма и России – то думаю, там примерно такие же цифры», – добавил Поляков.

По его словам, заложниками на неподконтрольной территории являются все жители.

«На сегодня у нас в заложниках 3 миллиона человек, если говорить откровенно. Все люди, проживающие на оккупированной территории, – заложники. По идее, мы должны освобождать их всех. Если говорить о этих 242 человеках, то когда состоялись последние обмены – в апреле 2020 года и 22 декабря прошлого года, – то тогда было достаточно людей, причастных к незаконным вооруженным формированиям», – сказал Анатолий Поляков.

Он привел пример, что в списки на обмен попал человек, который еще в 2014 году, до вооруженного конфликта, грабил банкоматы и убил беременную женщину.

«За это боевики дали ему пожизненное и все были удивлены, когда он в результате обмена вышел на свободу. Как это объяснить – не знаю. Они платят боевикам за то, чтобы им переквалифицировали статью на шпионаж. Этого достаточно, чтобы внесли в списки на обмен», – добавил председатель Украинской ассоциации пленных.

Он выразил мнение, что нужно освобождать всех украинцев, но в первую очередь это должны быть граждане, которые защищали наш суверенитет.