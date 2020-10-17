Сгорели бабушки и их собаки: В результате пожара в Донецке погибли две женщины (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 17 октября, в результате пожара в жилом доме погибли две женщины. Двое детей из соседней квартиры госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Ленинском районе города, по улице Днепродзержинская.

«Двухкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома – пожар, в результате которого погибло две женщины 1947 г.р. и 1943 г.р.», – говорится в сообщении.

Также спасатели из квартиры на седьмом этаже вынесли двух детей 2019 г.р. и 2013 г.р. и передали работникам «скорой помощи». Кроме того, из зоны задымления эвакуировали 8 человек.

«Спасенные дети, а также их мать 1975 г.р., с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", в удовлетворительном состоянии госпитализированы в учреждение здравоохранения», – уверяют в «МЧС ДНР».

Причина пожара устанавливается.

В соцсетях местные жители уточняют, что пожар случился сегодня ночью на Днепродзержинской, 18.

«Сгорели две бабушки и их собаки. Дети из соседней квартиры в реанимации. Младшему сегодня исполнился годик», – пишет один из донецких пабликов.

Очевидцы опубликовали фото с места пожара.