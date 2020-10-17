Через КПП «ДНР» в Еленовке в пятницу пропустили более 200 человек

В пятницу, 16 октября, через пункт пропуска «ДНР» в Еленовке линию разграничения пересекли более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 29 транспортных средств и 90 человек. На территорию Украины выпущено 46 транспортных средств и 116 человек», – говорится в сообщении.

Как отмечается пункт пропуска работал с 8:00 до 18:00, «за оказанием помощи обращений от граждан не поступало».

Напомним, контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако, свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР».

С 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера.

Теперь на Донбассе остался единственный работающий пункт пропуска на линии разграничения – КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, на котором перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.