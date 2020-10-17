Тесты отрицательные: Футболисты «Шахтера» Пятов и Степаненко выздоровели от коронавируса

15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники «Шахтера», принимающие участие в процессе подготовки к матчу со «Львовом», сдали тесты на COVID-19. Получены результаты, и все – отрицательные. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Соответственно команда в том же составе завершает подготовку к игре 6-го тура Премьер-лиги со "Львовом", которая состоится 17 октября в 17:00 на НСК "Олимпийский"», – отмечается в сообщении.



Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, которые ранее заболели коронавирусом, также сдали тесты, результаты – отрицательные.

«Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу», – уточнили в пресс-службе.



Еще 9 игроков «Шахтера», у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции. Они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.