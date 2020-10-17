Заплатят меценаты: У Зеленского пообещали представить общественную организацию, которая будет проводить опрос

В ближайшее время официально представят общественную организацию, которая будет заниматься «всенародным опросом Зеленского». Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Громадське радіо».

По ее словам, президент давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов «всенародного опроса». А проводить опрос будет общественная организация.

«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», – говорит Кравчук.

Также она добавила, что финансировать опрос будут меценаты, средствами «украинского происхождения».

«Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят ли уже выделили на такой процесс (опрос – ред.). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект», – подытожила Кравчук.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов: