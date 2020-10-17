Об умерших молчат: В «ЛНР» зарегистрировано 1312 случаев коронавируса

Медики «ЛНР» зарегистрировали 1 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 17 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 1 312», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 968 человек.

При этом в информационной сводке не указываются летальные случаи, а статистика выглядит заниженной по сравнению с теми цифрами, которые дают в соседней «республике» и на подконтрольной украинскому правительству части Луганской области.

Так, согласно данным «минздрава ЛНР», за минувшие сутки, 16 октября, в «республике» подтверждено только 22 новых случая COVID-19.

В то же время в «ДНР» подтвердили 119 новых случаев коронавируса и 201 случай пневмоний, умерли 12 человек. На подконтрольной украинскому правительству части Луганщины – 105 новых случаев коронавируса за сутки, и 4 умерших.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 17 октября в Украине COVID-19 заболели 293 641 человек (124 113 пациентов выздоровели, 5 517 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 777 случаев (выздоровели 2 234 пациента, летальных случаев – 78).