Требовал «откат»: На Луганщине на взятке поймали заместителя мэра (Фото)

В Луганской области первый заместитель городского головы одного из городов в задержан на получении взятки при проведении тендера. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как выяснили правоохранители, заммэра требовал от предприятия 10% за признание его победителем тендера на выполнение работ по благоустройству территории города.

«Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка», – говорится в сообщении.

Чиновника задержали правоохранители в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.