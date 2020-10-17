На Донетчине открыли новую амбулаторию в приморском Мелекино (Фото)

В селе Мелекино Мангушского района Донецкой области открыли новую современную амбулаторию. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Создание амбулатории стало возможным в рамках реализации программы, направленной на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

«Сейчас амбулатория укомплектована необходимым оборудованием и готова принимать первых посетителей. Ее открытие значительно повысит уровень медицинского обслуживания как населения курортного села, так и отдыхающих, которые могут обращаться за экстренной помощью», – отметили в Донецкой ОГА.

Ранее для этой амбулатории за счет субвенции был приобретен автомобиль Renault Duster, на котором врачи смогут осуществлять выезды.