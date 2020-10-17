«Цирк, а не жизнь»: В «ДНР» обсуждают требование носить маски (Фото, видео)

В неподконтрольном украинской власти Донецке уже начали отказывать в обслуживании клиентам без маски на заправках и в супермаркетах. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

По словам дончан, такие объявления начали появляться сегодня в магазинах и супермаркетах.

«На ГП РТК отказываются от обслуживания клиентов без масок. Но люди же у нас какие? Только что мужик со словами, что не пойдет за маской обратно в машину, с порога кинул деньги, крикнул "Дизель на тысячу" и ушел», – рассказали в одном из донецких Telegram-каналов.

При этом мнения самих дончан разделились. В обсуждениях – примерно пополам скептиков в отношении масок и коронавируса в целом, и тех, кто придерживается правил безопасности. Люди отмечают, что несмотря на запреты и штрафы, масочный режим выдерживается далеко не всеми:

Наталья: «Маска стоит 7 рублей, в чем проблема ее купить и надеть в общественном месте, во всем мире требования гораздо жестче, и только у нас вселенский вой. Наверное, лучше будет, если нас не дай бог, закроют по квартирам. Первые будут визжать те, кто сейчас не хочет надеть маску и делает нервы себе и обслуживающему персоналу»;

Лидия: «Правильно делают. Это у нас люди безмозглые. Болезнь протекает у некоторых в легкой форме, а у других в тяжелой. А некоторые умирают от пневмонии»;

Роман: «А соблюдают ли правильное ношение маски сами сотрудники заведений? Мне сегодня в магазе "Молоко" не продали товар, а сам кассир на пузо маску натянул и охрана тоже, и им пох»;

Андрей: «Сегодня заправлялся, а на заправке 50% без маски...»;

Екатерина: «От такой "организованности" аж подташнивает. Официально объявлен карантин? Нет. В школах, например, пока каникулы. Предприятия работают. Пушилин сам на собрании без маски сидит, и ручкается без антисептика. Что мы имеем? Штрафы, пустые аптеки, активное распространение болезни, паникеры и пофигисты. Нет самого главного – порядка и нормального объяснения ситуации. Поэтому во многих магазинах и транспорте люди продолжают ходить без масок (некоторый процент). Если уж взялись за маски, так делайте их общедоступными и нормальными».

Также в соцсетях опубликовали видео, снятое сегодня возле донецкого цирка, где видно большое количество людей, и далеко не все в масках.

«Вот такой у нас в городе запрет на проведение массовых мероприятий», – отмечает автор поста.

«Московский цирк умеет делать чудеса...», – иронизирует в комментариях Наталья.

«Блокпосты закрыты, в школы ходить нельзя, в институт тоже! В аптеке нет элементарных антибиотиков и градусников! Зато в цирк, бл* можно на ледовое шоу в октябре месяце!», – возмущается Юлия.

«Где наши, мать его, правоохранительные органы, которые должны за этим следить, боже, цирк, а не жизнь», – пишет Валерий.