«Город Героев»: В Мариуполе презентовали арт-проект, посвященный погибшим на Донбассе

Проект «Город Героев», основанный Донецкой областной государственной администрацией ко Дню защитника Украины, презентовали в Мариуполе. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

В рамках проекта художники создают портреты воинов, погибших, защищая Украину.

«Оригиналы картин получают в подарок семьи погибших защитников. На основе их оцифрованных копий будут напечатаны плакаты и борды, которые будут размещены на улицах городов, где родились Герои», – пояснили в Донецкой ОГА.

Первыми проект поддержали Беата Кулак, художница из Литвы, которая уже долгое время живет в Украине; художница из Киева Елена Иванова и две мариупольские художницы – Екатерина Прозорова и Оксана Гнатышин.

«Очень благодарен им за мастерство, искренние эмоции и уважение, которыми пропитаны их работы», – отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

На сегодня уже создано 8 портретов: дончан Александра Хараберюша и Юрия Матущак, мирноградца Юрия Журавлева, Романа Напрягла из Славянска и мариупольцев Андрея Назаренко, Виктора Саенко, Сергея Дятлова и Сергея Горбаня.

Накануне, 16 октября, в Краматорске состоялась презентация «Книги памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Донецкая область» и проекта «Город Героев».

В книгу вошли истории 130 защитников, отдавших свою жизнь за Украину. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров и издана на средства Донецкой облгосадминистрации.

Павел Кириленко подарил экземпляры книги приглашенным родителям погибших защитников.

Проект «Город Героев» продлится в течение года. За это время планируется создать галерею портретов защитников Украины.