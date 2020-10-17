Зданию 100 лет: В Мариуполе отремонтировали хирургический корпус для оказания помощи детям (Фото)

На Донетчине завершилась реконструкция хирургического корпуса Мариупольского территориального медицинского объединения (МТМО) здоровья женщины и ребенка. Здесь смогут получать помощь 100 тысяч детей юга Донецкой области, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко осмотрели реконструированный корпус МТМО.

Как отмечают в горсовете, зданию корпуса более 100 лет. Ранее оно не отвечало современным нормам и требовало ремонта. Теперь здесь созданы стационарные отделения хирургического профиля европейского уровня. Детям круглосуточно будут оказывать плановую и ургентную помощь.

В корпусе расположено четыре отделения: хирургическое, травматологическое, эндоскопическое и реанимационное. В общей сложности в них 96 коек. Из них 6 – реанимационных.

Капитальный ремонт позволил создать несколько оперблоков, оснащенных самым современным оборудованием. Это и дыхательные аппараты, современные лампы и столы, которые могут трансформироваться, очистители воздуха и стерилизаторы. В корпусе располагается ургентная экспресс-лаборатория и рентгенологический кабинет.

«Реконструкция открыла новые возможности в предоставлении качественных услуг. Так, ранее эндоскопия располагалась в двух кабинетах. На сегодня это полноценное отделение, в котором будет оказываться специализированная ургентная помощь», – отметила главный врач Наталья Сидоренко.

Объект финансировался за счет городского и государственного бюджетов. Общая сумма – более 138 млн грн.