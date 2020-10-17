В «ДНР»: В Донецке мужчина зарезал собаку на глазах у 16-летнего подростка

В неподконтрольном украинской власти Донецке мужчина нанес 11 смертельных ножевых ран собаке на глазах 16-летнего мальчика, который ее выгуливал. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Как сообщается, инцидент произошел 16 октября около 22:30.

«16-летний подросток выгуливал собаку на поле 144-й школы в Пролетарском районе. Там были и другие питомцы. Животные бегали, играли. Его стафф сцепился в схватку с питбулем. Взрослый мужчина, хозяин питбуля, "помог" в поединке – монотонно нанес 11 ножевых ран собаке (2 в шею, 7 в бок – два из них в сердце, 2 в брюхо)», – сообщили очевидцы.



По их словам, подросток не сразу понял, что собаку убивают. Когда подбежал – увидел кровь. Понес собаку домой, пес умер по дороге на руках.

«Хозяин второй собаки ушел. Позже вернулся, узнал, что убил собаку и ответил: "Ну, ничего. Бывает. Я просто защищал свою собаку". И не посчитал нужным даже извиниться. Полиция приехала с четвертой попытки. Протокол составили, заявление приняли. Нож 23 см изъяли, всех опросили», – рассказали дончане.

Выяснилось, что убитая собака принадлежала брату подростка. «Правоохранители» сказали ему, что раз он не хозяин стаффа, то какие-либо претензии может предъявить только брат.