В заброшенных домах, гаражах, посадках: На Донетчине полиция изъяла 1200 гранат

В Донецкой области с начала текущего года полицейские из нелегального оборота изъяли более 1200 боевых гранат, а также 58 единиц огнестрельного оружия и более 147 кг взрывчатых веществ.

«В течение 9 месяцев полицейские изъяли 83 гранатомета, 12 автоматов, 13 пистолетов, 18 карабинов и винтовок, 12 единиц атипичного оружия, а также 89 тысяч патронов. Больше не взорвутся 1239 гранат и 70 взрывных устройств», – перечислили в полиции.

Масштабной операцией правоохранителей стало разоблачение преступной организации торговцев порохом, которые действовали в восьми областях Украины. Всего с начала года следователи разоблачили в реализации оружия 14 человек.

Полиция открыла 213 уголовных производств по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

В частности, жителя Мирнограда привлекли к уголовной ответственности за хранение оружейного арсенала. Оперативники изъяли 7 единиц стрелкового оружия, в том числе автоматического, 3 гранаты, 7 сабель и патроны. А житель Дружковки закопал 7 гранат на огороде, но полиция нашла тайник.

«Владельцев схронов, которые обычно обнаруживают в заброшенных зданиях, гаражах, лесополосах, установить трудно. Часть из них осталась от диверсантов, которые планировали совершать преступления. В июне полиция совместно с СБУ изъяла схрон со средствами поражения, который в 2014 году устроил в Бахмуте участник незаконного вооруженного формирования. Сейчас он скрывается во временно оккупированном Донецке», – рассказали в полиции.

Правоохранители напоминают, что наказание за незаконное обращение с оружием составляет от 3 до 7 лет лишения свободы. Но закон предоставляет возможность освобождения от ответственности – в случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов или взрывчатки, хранившихся незаконно.