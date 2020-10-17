Представителям УВКБ ООН показали строительство КПВВ в Золотом и Счастье

Заместитель представителя УВКБ ООН Ноэль Калхун побывала в Луганской области и ознакомилась с вопросами по пропуску людей через линию разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

16 октября делегация под руководством госпожи Калхун изучала режим функционирования и ход реконструкции контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое».

«Начальник Луганского отряда полковник Юрий Петров отметил, что в связи с карантинными ограничениями КПВВ по решению командующего Объединенных сил временно закрыт. Сейчас пограничники круглосуточно осуществляют здесь пропуск только жителей Катериновки, Золотого, Орехово, Богуславского и Камышевахи», – уточнили в Госпогранслужбе.

Днем ранее делегация побывала на месте строительства нового КПВВ в городе Счастье.

«Госпожа Ноэль Калхун заметила, что с открытием еще двух контрольных пунктов въезда-выезда в регионе значительно улучшится гуманитарная ситуация. Это также позволит разгрузить КПВВ "Станица Луганская", который в настоящее время единственный на Луганщине, где можно пересечь линию разграничения», – отмечается в сообщении.