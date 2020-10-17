Со счетом 5:1: «Шахтер» разгромно победил «Львов» (Фото)

Сегодня, 17 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся матч в рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Львовом». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «горняков».

Из-за карантинных ограничений поединок проходил без зрителей на стадионе.

«Горняки» подошли к матчу со значительными кадровыми потерями: из-за положительных тестов на коронавирус большая группа ведущих игроков оказалась на самоизоляции. Именно поэтому в старте были те, кто полностью готов, а в запасе – сразу четверо футболистов молодежного состава. Обе команды вышли на поле в футболках с посвящением Сергею Ателькину «Легенда навсегда!».

«18 минут. Ровно столько понадобилось подопечным Луиша Каштру, чтобы снять все вопросы относительно победителя матча. Сначала Виктор Коваленко с линии вратарской замкнул фланговый прострел Тете и открыл счет – 1:0. Затем Маркос Антонио головой переправил мяч в сетку после навеса от Додо – 2:0. Далее Дентиньо завершил красивую комбинацию партнеров и с 11 метров пробил точно в угол – 3:0. А еще спустя минуту Виктор Коваленко воспользовался передачей Хочолавы через полполя, вышел один на один и перебросил мяч через кипера – 4:0. На 25-й минуте гости нашли в себе моральные силы отквитать мяч (Шина забил после розыгрыша углового), однако кардинальных изменений львовянам добиться не удалось», – передает пресс-служба ФК «Шахтер» по итогам игры.

Вторая половина матча вновь началась с быстрого гола в исполнении «оранжево-черных»: Маркос Антонио разогнал контратаку и отдал на Манора Соломона, и тот красивым отводящим ударом уложил мяч в дальний угол – 5:1.

В результате игры со счетом 5:1 «Шахтер» разгромно победил «Львов».

21 октября «горняков» ждет старт в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. В первом туре команда Луиша Каштру сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Начало матча в 19:55.