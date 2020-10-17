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Из-за тяжелой болезни: В Краматорске женщина выбросилась из окна

17.10.20 21:58
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции

Сегодня, 17 октября, в Краматорске из окна многоэтажки выбросилась женщина. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции.

Сообщение правоохранителям о том, что из окна многоэтажного дома по улице Быкова выпала женщина, поступило в 8:50.

«Предварительно следствие установило, что 54-летняя краматорчанка решила покончить с жизнью из-за тяжелой болезни. Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства гибели женщины», – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

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