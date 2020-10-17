Проникли в «красную зону» и сбросили умершего с кровати: В Макеевке рассказали о «дебоше» в больнице

В «ДНР» местные жители обсуждают в соцсетях инцидент, который, по словам очевидцев, произошел сегодня, 17 октября, в городской больнице №2 Макеевки. Туда привезли пациентку пожилого возраста. Дежурный реаниматолог ее осмотрел, и направил в другую больницу по причине того, что все места были заняты, пациенты «тяжелые», подключены к кислородным точкам. Родственники бабушки устроили «дебош», сообщает один из местных Telegram-каналов.
«Источники сообщили, что родственники бабушки, которые и привезли ее, на месте устроили "дебош". Они сломали в отделении несколько дверей, самостоятельно проникли в "красную зону" (там лежат зараженные коронавирусом, вход только в спецодежде) и продолжили "концерт" уже там. По информации от медиков, пока этих людей пытались успокоить, в клинике скончался пациент. Родственники сбросили его с кровати и внесли туда свою бабушку. Врачи не успели оказать ему необходимую помощь. Персонал вызвал полицию. "Дебоширам" грозит уголовное наказание», – пишет паблик.
В соцсетях местные жители подтверждают, что в Макеевке сложилась критическая ситуация с нехваткой мест в больницах. Люди осуждают местные «власти» за бездействие, результат которого толкает людей на подобную жестокость:
- Наталья: «Ребята, но реально взгляните на ситуацию! Действительно больницы в Макеевке переполнены! И ложить некуда! Вот поэтому люди и нервничают и идут на крайние меры! Нервы сдают у всех!»;
- Анна: «Мест нет, даже для медиков с двусторонней пневмонией, в лучшем случае, могут предложить, какое-нить Снежное и т.п., лечатся дома»;
- Анфиса: «Такая ситуация везде по городу: тесты не делают никому в Макеевке (можно, по желанию, сделать платный в Донецке), на рентген и к терапевтам (на 22-й один пульмонолог на весь город принимает) очереди бешеные во всех больницах»;
- Елена: «Превращаемся в каких-то тварей, шок»;
- Владимир: «А цирк работает, и детям билеты продают»;
- Юлия: «У людей крик души, правительство ДНР услышьте людей. Не надо держать машины с медикаментами на границе, я дома вылечила пневмонию, потому что достала нужные медикаменты, но сейчас ничего нет в аптеках»;
- Наталья: «Ну да, везите куда хотите, мест нет(( да вы уже достали нас, ммщики».