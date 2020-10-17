Проникли в «красную зону» и сбросили умершего с кровати: В Макеевке рассказали о «дебоше» в больнице

В «ДНР» местные жители обсуждают в соцсетях инцидент, который, по словам очевидцев, произошел сегодня, 17 октября, в городской больнице №2 Макеевки. Туда привезли пациентку пожилого возраста. Дежурный реаниматолог ее осмотрел, и направил в другую больницу по причине того, что все места были заняты, пациенты «тяжелые», подключены к кислородным точкам. Родственники бабушки устроили «дебош», сообщает один из местных Telegram-каналов.

«Источники сообщили, что родственники бабушки, которые и привезли ее, на месте устроили "дебош". Они сломали в отделении несколько дверей, самостоятельно проникли в "красную зону" (там лежат зараженные коронавирусом, вход только в спецодежде) и продолжили "концерт" уже там. По информации от медиков, пока этих людей пытались успокоить, в клинике скончался пациент. Родственники сбросили его с кровати и внесли туда свою бабушку. Врачи не успели оказать ему необходимую помощь. Персонал вызвал полицию. "Дебоширам" грозит уголовное наказание», – пишет паблик.

В соцсетях местные жители подтверждают, что в Макеевке сложилась критическая ситуация с нехваткой мест в больницах. Люди осуждают местные «власти» за бездействие, результат которого толкает людей на подобную жестокость: