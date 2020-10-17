По направлению врача КТ и рентген при подозрении на COVID-19 должны делать бесплатно, – Минздрав

Компьютерная томография и рентген при подозрении на COVID-19 – бесплатные для пациента при наличии направления от врача. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Укринформ».

«Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно», – сказал Степанов.

Он отметил, что если у пациента требуют оплату за проведение КТ или рентгена при подозрении на COVID-19, необходимо сообщать на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 или оставить официальную жалобу на сайте Минздрава.

При наличии жалобы, Минздрав рассмотрит конкретный случай, и, по словам Степанова, «сразу выстраивается механизм, чтобы такие вещи не происходили системно».