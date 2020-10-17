RU
Все новости

Глава Луганщины получил самую высокую зарплату среди губернаторов (Инфографика)

17.10.20 23:27
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / Фото: ukrinform.ua

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай стал обладателем самой высокой зарплаты в прошлом месяце среди всех глав ОГА в Украине. Об этом говорится в материале портала «Слово і діло».

Проведенный анализ показал, что председатель Луганской ОГА за минувший месяц получил 120 тыс. 580 грн. зарплаты.

На втором месте – глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, он заработал 71 тыс. 161 грн. На третьем – глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, его зарплата составила 62 тыс. 652 грн.

Большинство руководителей обладминистраций получили зарплату в пределах 40-50 тыс. грн. В эту категорию попал и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко с зарплатой в 47 тыс. 814 грн.

Меньше всех заработал Александр Стадник из Николаевской ОГА – только 13 тыс. 431 грн.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк