Глава Луганщины получил самую высокую зарплату среди губернаторов (Инфографика)

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай стал обладателем самой высокой зарплаты в прошлом месяце среди всех глав ОГА в Украине. Об этом говорится в материале портала «Слово і діло».

Проведенный анализ показал, что председатель Луганской ОГА за минувший месяц получил 120 тыс. 580 грн. зарплаты.

На втором месте – глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, он заработал 71 тыс. 161 грн. На третьем – глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, его зарплата составила 62 тыс. 652 грн.

Большинство руководителей обладминистраций получили зарплату в пределах 40-50 тыс. грн. В эту категорию попал и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко с зарплатой в 47 тыс. 814 грн.

Меньше всех заработал Александр Стадник из Николаевской ОГА – только 13 тыс. 431 грн.