Выборы-2020: Избиратели могут изменить свои данные до 19 октября

Избиратели при необходимости могут изменить свои данные до 19 октября включительно. Об этом говорится в инфографике, опубликованной сегодня, 17 октября, на странице Facebook Центральной избирательной комиссии.
«До 19 октября включительно избиратель подает в УИК (участковую избирательную комиссию) / орган ведения ГРИ (Государственный реестр избирателей) заявление об уточнении предварительного списка избирателей», – напомнили в ЦИК.
При этом в комиссии обратили внимание, что в ряде случаев стоит проверить себя в списке избирателей:
- если вы голосуете впервые;
- сменили фамилию;
- недавно переехали.
Нужно зайти на сайт ГРИ www.drv.gov.ua и проверить себя в списке.
Если не включены в реестр – в разделе «Заявления и запросы» можно подать заявление (до 19 октября).
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.