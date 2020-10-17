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Выборы-2020: Избиратели могут изменить свои данные до 19 октября

17.10.20 23:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Избиратели при необходимости могут изменить свои данные до 19 октября включительно. Об этом говорится в инфографике, опубликованной сегодня, 17 октября, на странице Facebook Центральной избирательной комиссии.

«До 19 октября включительно избиратель подает в УИК (участковую избирательную комиссию) / орган ведения ГРИ (Государственный реестр избирателей) заявление об уточнении предварительного списка избирателей», – напомнили в ЦИК.

При этом в комиссии обратили внимание, что в ряде случаев стоит проверить себя в списке избирателей:

  • если вы голосуете впервые;
  • сменили фамилию;
  • недавно переехали.

Нужно зайти на сайт ГРИ www.drv.gov.ua и проверить себя в списке.

Если не включены в реестр – в разделе «Заявления и запросы» можно подать заявление (до 19 октября).

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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