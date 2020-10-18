Сейчас – 1032: В Мариуполе в ноябре ждут 6700 случаев COVID-19

Мариуполь продолжает лидировать на Донетчине по числу заболевших коронавирусом. Сейчас здесь уже 1032 случая COVID-19, а в ноябре ожидается 6700 случаев. Такие прогнозы озвучил директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, передает «Сайт города Мариуполя».

Из 6700 человек:

у 4860 (72,6%) ожидают легкую форму течения болезни;

у 1060 – среднюю (15,8%);

у 780 – тяжелую (11,6%).

Среднее количество заболевших в сутки в конце октября составит 144 человека, а в ноябре ежедневно диагноз будет подтверждаться у 223 человек.

Согласно оптимистическому сценарию, в ноябре в больницах будут лечиться 23% пациентов (1 547 чел.), по пессимистическому – 28% (1 840 чел.)

Новые протоколы лечения полностью изменили подход к коронавирусу. Уже в октябре в больницу кладут только тех «ковидных», которые остро нуждаются в кислороде. «Мы кладем только тех, у кого сатурация (уровень кислорода в крови, – ред.) ниже 96», – сказал Александр Железняк, главный врач горбольницы №9, которая определена под COVID-19.

Остальные больные, даже с тяжелой пневмонией, лечатся дома под контролем семейных врачей. Пьют таблетки и ждут улучшения.

Сейчас по факту в больницах города с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы всего чуть больше 100 человек, при том, что болеют 899 (таковы данные на 15 октября). При этом в провизорном отделении койки заняты на 90%. В них лежат только те, у кого подозревают коронавирус, но результатов тестирования еще нет. Здесь лечатся платно (медикаменты за свой счет), в палатах лежат по одному-два человека. Могут положить и 5 человек, но тогда они все должны быть контактными лицами.

Но самое интересное, только каждый третий пациент провизорного отделения действительно болен COVID-19. У остальных – обычная пневмония.

В настоящее время среднее время пребывания на койке – 9 дней, среднее время пребывания на койке с централизованной подачей кислорода – 7 дней.

В настоящее время в Мариуполе развернута 381 койка для взрослых больных с COVID-19 и 41 койка – для детей. В том числе 185 провизорных коек. 103 койки с точками централизованной подачи кислорода, аппаратов ИВЛ в городе 62.

Когда мест в больницах перестанет хватать, больных с COVID-19 начнет принимать родильный дом (бывший роддом №2 в Левобережном районе), рожениц переведут в перинатальный центр.

Результаты бесплатных ПЦР-тестов мариупольчане сейчас ждут около недели. «Мы ежедневно подаем в областную ПЦР-лабораторию в Мариуполе 100 проб, но выполняют для нас только 40-70 проб в сутки. Всего же лаборатория делает 100-150 проб в сутки, остальные пробы – для других населенных пунктов Донецкой области», – отметила заммэра Мариуполя Ксения Сухова.

Из-за того, что результаты проб приходится ждать так долго – провизорные полки в больницах города переполнены, нет оборота коек. А только 30% из тех, кто лежит с подозрением на коронавирус, оказывается действительно им болен.

В начале ноября в городе должна начать работу новая ПЦР-лаборатория, купленная за счет городского бюджета. Ее вот-вот должны доставить в Мариуполь. Это позволит городу не зависеть от области и делать столько тестов, сколько нужно. Мощность лаборатории в три закладки – до 300 тестов в день. При этом себестоимость анализа – всего 150 грн.

Зато получить тест частным образом стало сложнее и дороже. Здесь перестали делать срочные частные анализы (1300 грн, ответ в тот же день), а срок исполнения несрочных продлили с одного до двух дней. Также выросла цена с 650 до 850 грн за анализ.

Государство обеспечивает больных COVID-19 пациентов бесплатными медикаментами. Естественно, те кто хотят купить что-то более прогрессивное (более сильный антибиотик), могут сделать это за свой счет. Но подходящие для лечения антибиотики и другие медикаменты уже есть в протоколе лечения и должны быть выданы больному бесплатно.

Но для больных коронавирусом, чей диагноз не подтвержден методом ПЦР, бесплатных медикаментов нет.