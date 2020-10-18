В Киеве избили ветерана АТО, который был в плену «ЛНР» (Фото)

В Киеве избили сержанта Сил спецопераций ВСУ Ивана Деева, которого в декабре 2019 года освободили из плена «ЛНР». О этом в Facebook сообщил его побратим Николай Потоцкий.

«Ваня участник АТО, в плену был 2 года и 11 месяцев, в декабре был освобожден из плена, лечился до сих пор в госпитале (травмы и заболевания после плена)», – отметил Потоцкий.

16 октября Деев направился на «Новую почту» в Соломенском районе столицы, ему нужно было получить посылку от волонтеров.

Выйдя из отделений, он заметил, что черный BMW заблокировал ему выезд. Военнослужащий посигналил, после этого из BMW вышли двое мужчин и стали избивать сержанта бить.

«С Иваном в машине была его жена, она сразу выскочили и начала заступаться. Она также была избита», – добавил Потоцкий.

После того как Иван с супругой вызвали полицию, нападавшие скрылись, ударив бампером машину Деевых. Самого Деева забрала «скорая», сейчас он находится в госпитале.

Иван Деев

Автомобиль нападавших

Отметим, что Иван Деев попал в плен «ЛНР» вместе с Сергеем Иванчуком в ходе разведки 11 февраля 2017 года. В «республике» их обвинили в убийстве одного из командиров «ДНР» Арсена Павлова («Моторола»), который был взорван в лифте многоэтажки в центре Донецка. Почти через 3 года его освободили в рамках обмена пленными, состоявшемся 29 декабря 2019 года.