Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта

Вчера вооруженные формирования «Л-ДНР» 5 раз нарушили перемирие. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Так, режим прекращения огня «ДНР» нарушили вблизи сел Водяное, Шумы и города Авдеевка. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. «Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», – отметили в штабе.

Кроме того, в Приазовье задокументировано еще два нарушения условий перемирия. В районах сел Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух беспилотников «ДНР» типа «Квадрокоптер», с пересечениями линии разграничения. «БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение», – добавили в штабе.

В «ДНР» заверяют, что вчера зарегистрировали следующие обстрелы со стороны ВСУ:

10:25 – н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущена 1 граната из АГС

н.п. Авдеевка н.п. Яковлевка: выпущена 1 граната из АГС 12:20 – н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 2 гранаты из РПГ

н.п. Авдеевка н.п. Минеральное: выпущено 2 гранаты из РПГ 14:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты из подствольного гранатомета;

н.п. Водяное н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты из подствольного гранатомета; 20:40 – н.п. Пески – н.п. Жабуньки: выпущено 8 гранат из АГС.

Также в представительстве «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК)утверждают, что утром в районе села Пески (под Донецком) зафиксировали беспилотник.

На момент публикации в «ЛНР» не обнародовали свою версию происходящего на линии фронта.