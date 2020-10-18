COVID-19 по обе стороны линии фронта: На Донетчине – свыше 7 008 случаев, в «ДНР» – 5 278

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус диагностировали у 231 человека, в «ДНР» – у 101.

Как сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 17 октября от COVID-19 скончались двое жителей Донетчины – 55-летняя жительница Селидово и 83-летняя жительница Краматорска.

Кроме того, коронавирус подтвердился у 231 жителя, в том числе у 13 детей:

94 – в Мариуполе;

44 – в Краматорске;

22 – в Торецке;

21 – в Бахмуте;

7 – в Мирнограде;

7 – в Угледаре;

7 – в Соледарской ОТГ;

6 – в Авдеевке;

6 – в Бахмутском районе;

5 – в Мангушский районе;

3 – в Волновахском районе;

3 – в Марьинском районе;

2 – в Никольском районе;

1 – в Дружковке;

1 – в Славянске;

1 – в Покровске;

1 – в Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 008 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 2 281 человек (33% их всех заболевших);

на лечении – 4 647 пациентов (66%);

летальных случаев – 80 (1%).

В «ДНР» за последние сутки выявлен 101 случай COVID-19. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает «минздрав ДНР».

Также за сутки у 179 человек подтвердилась пневмония, из них 94 – госпитализированы. Всего на лечении 1913 пациентов с пневмониями, из них 356 – на кислородной поддержке (+26 за сутки).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в «республике» зарегистрировано 5 278 случаев коронавируса, из них:

на лечении – 2 560 пациентов (49%);

выписаны – 2 369 человек (45%);

летальных случаев – 349 (7%).

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 1340 случаев COVID-19, из них: выздоровели – 991 человек (74%); скончались – 61 (5%).