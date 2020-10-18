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COVID-19 по обе стороны линии фронта: На Донетчине – свыше 7 008 случаев, в «ДНР» – 5 278

18.10.20 10:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус диагностировали у 231 человека, в «ДНР» – у 101.

Как сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 17 октября от COVID-19 скончались двое жителей Донетчины – 55-летняя жительница Селидово и 83-летняя жительница Краматорска.

Кроме того, коронавирус подтвердился у 231 жителя, в том числе у 13 детей:

  • 94 – в Мариуполе;
  • 44 – в Краматорске;
  • 22 – в Торецке;
  • 21 – в Бахмуте;
  • 7 – в Мирнограде;
  • 7 – в Угледаре;
  • 7 – в Соледарской ОТГ;
  • 6 – в Авдеевке;
  • 6 – в Бахмутском районе;
  • 5 – в Мангушский районе;
  • 3 – в Волновахском районе;
  • 3 – в Марьинском районе;
  • 2 – в Никольском районе;
  • 1 – в Дружковке;
  • 1 – в Славянске;
  • 1 – в Покровске;
  • 1 – в Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 008 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 281 человек (33% их всех заболевших);
  • на лечении – 4 647 пациентов (66%);
  • летальных случаев – 80 (1%).

В «ДНР» за последние сутки выявлен 101 случай COVID-19. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает «минздрав ДНР».

Также за сутки у 179 человек подтвердилась пневмония, из них 94 – госпитализированы. Всего на лечении 1913 пациентов с пневмониями, из них 356 – на кислородной поддержке (+26 за сутки).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в «республике» зарегистрировано 5 278 случаев коронавируса, из них:

  • на лечении – 2 560 пациентов (49%);
  • выписаны – 2 369 человек (45%);
  • летальных случаев – 349 (7%).

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 1340 случаев COVID-19, из них: выздоровели – 991 человек (74%); скончались – 61 (5%).

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