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В Украине от коронавируса скончались 90 пациентов

18.10.20 10:46
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 5231 новый случай COVID-19, из них у 285 детей и 184 медработника. От болезни скончались 90 пациентов, выздоровели – 1 264 человека. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Таким образом, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в стране – 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 5607 – летальных;
  • 125 377 пациентов выздоровели.

По данным Минздава, коронавирус в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8356 случаев;
  • Волынская область – 10 830 случаев;
  • Днепропетровская область – 10933 случаи;
  • Донецкая область – 7007 случаев;
  • Житомирская область – 9787 случаев;
  • Закарпатская область – 11 736 случаев;
  • Запорожская область – 6365 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 16 580 случаев;
  • Кировоградская область – 1564 случая;
  • г. Киев – 30463 случаи;
  • Киевская область – 12684 случаи;
  • Львовская область – 24 844 случая;
  • Луганская область – 2422 случая;
  • Николаевская область – 5687 случаев;
  • Одесская область – 18 729 случаев;
  • Полтавская область – 5877 случаев;
  • Ровенская область – 15 882 случая;
  • Сумская область – 8850 случаев;
  • Тернопольская область – 17 361 случай;
  • Харьковская область – 28 518 случаев;
  • Херсонская область – 2472 случая;
  • Хмельницкая область – 10 818 случаев;
  • Черновицкая область – 17 659 случаев;
  • Черкасская область – 6762 случая;
  • Черниговская область – 6686 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 008 случаев COVID-19 (выздоровели 2 281 пациентов, летальных случаев – 80), Луганской области (на 17 октября) – 2 334 случая (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 36).

В «ДНР» – 5 278 инфицированных коронавирусом (выздоровели – 2 560 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 340 заболевших (выздоровели – 991 человек, летальных случаев – 61).

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