В Украине от коронавируса скончались 90 пациентов

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 5231 новый случай COVID-19, из них у 285 детей и 184 медработника. От болезни скончались 90 пациентов, выздоровели – 1 264 человека. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Таким образом, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в стране – 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

5607 – летальных;

125 377 пациентов выздоровели.

По данным Минздава, коронавирус в разрезе регионов:

Винницкая область – 8356 случаев;

Волынская область – 10 830 случаев;

Днепропетровская область – 10933 случаи;

Донецкая область – 7007 случаев;

Житомирская область – 9787 случаев;

Закарпатская область – 11 736 случаев;

Запорожская область – 6365 случаев;

Ивано-Франковская область – 16 580 случаев;

Кировоградская область – 1564 случая;

г. Киев – 30463 случаи;

Киевская область – 12684 случаи;

Львовская область – 24 844 случая;

Луганская область – 2422 случая;

Николаевская область – 5687 случаев;

Одесская область – 18 729 случаев;

Полтавская область – 5877 случаев;

Ровенская область – 15 882 случая;

Сумская область – 8850 случаев;

Тернопольская область – 17 361 случай;

Харьковская область – 28 518 случаев;

Херсонская область – 2472 случая;

Хмельницкая область – 10 818 случаев;

Черновицкая область – 17 659 случаев;

Черкасская область – 6762 случая;

Черниговская область – 6686 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 008 случаев COVID-19 (выздоровели 2 281 пациентов, летальных случаев – 80), Луганской области (на 17 октября) – 2 334 случая (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 36).

В «ДНР» – 5 278 инфицированных коронавирусом (выздоровели – 2 560 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 340 заболевших (выздоровели – 991 человек, летальных случаев – 61).