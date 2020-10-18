Поезда на Киев и Москву: В прифронтовой зоне Донетчины разобрали жд-рельсы (Фото, видео)

В прифронтовой зоне Донетчины между Торецком и Горловкой демонтированы железнодорожные пути. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсетях, передают «Донецкие новости».

Участники обсуждения отмечают, что это участок главной железнодорожной ветки, проходящей через Горловку, до 2014 года по нему поезда следовали в Киев и в Москву.

Однако в соцсетях спорят, кто же все-таки разобрал рельсы. Одни утверждают, что этот прифронтовой район контролирует «ДНР», вторые – что он приближен к Майорску, а значит, его контролирует ВСУ.

«К сожалению, это не "дыра", а Майорск. Не в том смысле, что к сожалению, Майорск не стал "дырой", а в том, что это наши (ВСУ, – ред.) почти до Магдалиновки рельсы сняли», – считает пользователь с ником «E-3 Awacs».

Но судя по геолокации, большее число пользователей склоняется к тому, что на фото продемонстрирована все-таки неподконтрольная Украине территория.

Также обсуждают арочные конструкции, находящиеся над бывшими путями. Некоторые называли их путепроводами, мостами. «Это сечение канала Северский Донец – Донбасс с железной дорогой. То есть обычные водопроводные трубы большого диаметра, находятся неподалеку от разрушенного в 2014-м моста на пути Горловка – Торецке», – сообщил один из пользователей

«Эти арочки – водоводы, т.е. трубы по которым качают воду. Место узнал, там рельсы вообще уже не нужны», – добавляет иной.