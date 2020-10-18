Еда – в ведре, лечение – за свой счет: Как в горбольнице Мариуполя лежат с подозрением на COVID-19 (Фото)

В Мариуполе у общественника Алексея Леоньева было подозрение на коронавирусу. В ожидании итогового диагноза он 5 дней провел в провизорном отделении городской больнице № 4. На своей Facebook-странице он рассказал, что увидел в данной клинике, ориентированной на прием пациентов с COVID-19.

Леонтьев отметил, что бесплатно лечат только тех, у кого коронавирус подтвердился. Пока же ты лежишь в ожидании теста – лекарства за свой счет. «14:00 очередь из 5 машин. К сожалению количество заболевших увеличивается, а подтвердить точный диагноз невозможно по причине отсутствия теста... Соответственно, нет теста – нет болезни, на которую выделяются лекарства и покупайте всё сами», – написал он.

Общественник акцентирует, что у медперсонала не хватает средств индивидуальной защиты. «Посмотрите, что приходится надевать медперсоналу, чтобы обезопасить себя от вируса. Когда не привозят спецзащиту, то вместо медицинской одноразовой шапочки надевают бахилы. Очень удобно, один набор – на 2-х сотрудников, это же так целесообразно и логично. Вместо комбинезонов – одноразовые накидки... Ну нет у нас экипировки, не привезли», – продолжил мариупольчанин.

Леоньев отметил, что в провизорном отделении кормят 2 раза в день – завтрак и обед, на это выделается всего за 17 грн в сутки на пациента. Питание – традиционное «больничное» (манка, гречка, борщ и пр.). Но допускаются продуктовые передачи – но только в одноразовой посуде, ее не возвращают.

«Завтрак принесли в кастрюле, а обед в привычной... (в пластиковых ведрах, – ред.). Правда сегодня борща не хватило на половину пациентов. На 50 человек сложно разделить полведра. А вот перловка с морковкой осталась», – описал мужчина ситуацию 13 октября.

Встречи с родными и друзьями – только через окно.

«5-й день прибывания наконец-то закончился тестом ПЦР... Ситуация по-прежнему не лайтовая, к нам машины не приезжают по причине отсутствия мест. Того, кто пошел на поправку, переводят на амбулаторное лечение, среди них – и я», – закончил Леонтьев 14 октября свою историю пребываний в горбольнице.

В этот же день, 14 октября, другой мариупольчанин Алексей Олейник из горбольницы № 4 забырал тело своего отчима. «Хороню отчима, корона. В Мариуполе, 4 дня в реанимации, под ИВЛ, лекарств нет. В день – около 6 тыс. грн на медикоменты. Сейчас стою под больничкой забирать. Стоят две скорые, двое "тяжелых" в них, под кислородом, врач просто умоляет принять, но мест нет», – написал он в соцсети.

Отметим, что по данным «Сайта города Мариуполя», в другой «коронавирусной» больнице Мариуполя №9 ситуация с питанием обстоит лучше – пациентов здесь кормят на 39 грн в день и даже дают мясо. А вот питьевой воды нет нигде. «И это реально большая проблема, ведь выйти и купить ее больному с диагнозом коронавирус невозможно. Городские власти уже приняли меры и готовы доплачивать за еду для пациентов. Таким образом уже в ближайшее время стоимость еды для отделений, развернутых под COVID-19, составит 50 грн в сутки. Предоставят или нет питьевую воду в больницу, пока неизвестно», – пишет издание.

Как сообщалось ранее, Мариуполь продолжает лидировать на Донетчине по числу заболевших коронавирусом. Сейчас здесь уже 1946 случаев COVID-19, а в ноябре ожидается 6700 случаев.