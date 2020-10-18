После пожаров на Луганщине: Погорельцы разбирают дома, им помогают бойцы ВСУ и волонтеры (Фото)

На Луганщине продолжается помощь людям, которые пострадали от масштабных пожаров. Есть потребность в хозяйственном инвентаре: лопатах, тачках, мешках, ломах, во всем, что поможет разобрать сгоревшие стены домов и вывезти это все за пределы сел. Сейчас к помощи людям присоединяются волонтеры из разных уголков Украины, военные и полиция, переедет «Громадське радіо».

Сергей Курило – погорелец из села Вороновое. У мужчины сгорел дотла дом и все хозяйственные постройки. Сейчас он живет в яме, где до недавнего времени ремонтировал машины. Говорит, никуда отсюда не уйдет и объясняет, почему: «Матрас там есть, фонарик есть. Ну, а куда я? Ни бросишь. Если бы здесь никто не лазил. Картофель из погреба кто-то в первый же день вынес. Мало им, не наедятся».

Сейчас ежедневная работа Сергея – разбор металла, который до недавнего времени был двигателями и всевозможными инструментами для ремонта автомобилей. Имущества, которое уничтожил пожар 1 октября, здесь было на десятки тысяч гривен. «Какие-то деньги дадут. Вода, свет есть. Возможно, маленький дом построим и будем здесь заниматься. Что в городе делать? А, возможно, и не будем», – говорит Курило.

Пожар произошел с 30 сентября на 1 октября. Тогда сразу вспыхнуло на 146 участках. От пламени пострадали 32 населенных пункта. Волонтеры и военные помогают пока населению разбирать пожарища и остатки домов. «Работает 8 команд рабочих команд от Вооруженных сил Украины, которые помогают местным жителям по разборке тех или иных зданий и вывозу мусора в определенные места. От местного населения поступило 90 заявок, 42 из них в настоящее время уже выполнены», – комментирует офицер группы координации гражданско-военного сотрудничества Михаил Дорчинец.

В каждом селе, где пострадали люди, есть место, куда волонтеры привозят одежду и продукты. Раиса Кожемякина из Воронового пришла за вещами. Здесь же взяла продукты, а еще увидела кухонную посуду. «Масло дали. Вермишель, сказали: приходите, если у нас будут продукты, чай. А еще? Батон. С одеждой помогают. Спасибо!», – благодарит она.

В Северодонецке вещи для погорельцев собирают в Ледовом дворце спорта, а также на офисе организации «Восток SOS». Представительница организации Руслана Дикая рассказала, что посылки для пострадавших получают от неравнодушных со всех уголков Украины: «Вся Украина очень активно откликается, мы получаем посылки, сотни сообщений и переводы на карты из всех уголков Украины и не только. Мы ожидаем из-за границы посылки».

Волонтеры постоянно мониторят актуальные потребности. «Есть люди, которые пострадали, и они хотят восстановить свои дома, поэтому они нуждаются в строительном инвентаре. Мы покупаем все, что нужно: мешки, перчатки, лопаты, грабли и отвозим туда, непосредственно этим людям, которые занимаются разборкой зданий и восстановлением, если осталось что восстанавливать», – продолжила Руслана.

Сейчас есть потребность в хозяйственном инвентаре – лопаты, ломы, мешки и тачки. Людям нужно разобрать стены сгоревших домов и вывезти мусор, чтобы на освободившемся месте, построить себе новое жилье.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, еще 19 получили травмы. Уничтожено почти 30 тыс. гектаров леса. Уничтожено или повреждено почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек. Кабмин выделил пострадавшим 185 млн грн.