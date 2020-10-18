Уже с декабря: В Украине пенсионеров ожидают надбавки

Украинцы на пенсии имеют право на прибавку в размере 1% от прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных за каждый проработанный сверх нормы год. Размер такой прибавки будет расти вместе с перерасчетом ПМ. Об этом рассказал юрист Александр Плахотник, передает «Обозреватель».

Так, в этом декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.

На прибавку имеют право женщины, которые имеют больше 30 лет страхового стажа, и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Плахотник напоминает, что речь идет только о лицах, которые были официально трудоустроены. Те, кто и сейчас работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию – они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Как сообщалось ранее, в 2021 году будет 5 этапов повышения пенсии для разных категорий. В течение следующего года пенсия увеличится у каждой категорий пенсионеров, у некоторых – дважды.

Сейчас в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1 712 грн, в декабре 2021 года она планируется на уровне 1877 грн. При этом, на 1 июля 2020 года средний размер пенсий в Украине составил 3 393 грн. Но 63% пенсионеров получают выплаты ниже этого уровня.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Гражданин получает право на пенсию при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.