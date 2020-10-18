Жизнь с нуля в 60 лет: Супруги 40 лет разводили пчел в прифронтовой Жованке (Видео)

Лариса и Владимир жили в прифронтовой Жванке – это часть поселка Зайцево (Донецкая обл.). С 2014 года поселок разделен линией разграничения. Супруги и в войну не оставляют своего главного занятия – разводят пчел.

Их увлечение пчелами началось 40 лет назад. Среди свадебных подарков оказался один необычный: два улья с пчелами. И со временем то, что начиналось как небольшое хобби, стало главным делом жизни. Даже во время острой фазы конфликта на Донбассе, когда в их двор в Жованки падали снаряды, а жить приходилось в подвале, пасеку они не оставляли.

«Муж выходил заниматься ульями. А когда начинали лететь пули, он просто падал там, где работал, и ждал, пока все завершится… Снаряды падали. Почти 3 года мы прожили в подвале. Потом сказала – да вконец концов, хватит испытывать судьбу, нужно куда-то переезжать», – вспоминает Лариса.

В 60 лет они начали новую жизнь в селе Бахмутка, куда, прежде всего, перевезли пасеку. «Переезд в Бахмутку требовал 10-12 поездок. Бывало, что под обстрел попадала даже наша машина. Но зато нам удалось перевести таким образом всю пасеку», – делится Лариса.

На новом месте Лариса и Владимир забыть о вооруженном конфликте не могли, секущиеся обломками крышки ульев и дырки от пуль постоянно напоминали о прошлом.

Грант Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) позволил им закупить новые ульи, и теперь свой новый дом есть не только у супругов, но и у пчелиных семей.

«Когда мы выехали из Жованки, долгое время не приезжали. А потом как-то приехали. Были слезы на глазах. Очень обидно, что мы всю жизнь вкладывали в свой дом, в свое подворье, в свою красоту – и деньги, и силы, и свою любовь. И эта война все разрушила. И нам пришлось в сои 60 лет начинать все с начала… А что же делать? Не будешь же опускать руки, нужно как-то жить дальше», – сетует Лариса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам МККК