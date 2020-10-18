КПВВ «Новотроицкое»: Водитель гуманитарной миссии вывозил из «ДНР» золото и колготы (Фото)

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» в кабине грузовика, который возвращалась из «ДНР» с «гуманитарной миссии», пограничники обнаружили украшения и женские колготы. Об этом сегодня, 18 октября, рассказали в Восточном региональном управленим Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отметили, что инцидент произошел на днях. Из «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» возвращалась колонна грузовиков, которая накануне доставляла гуманитарный груз от одной из международных организаций.

Во время проверки в кабине одного из транспортных средств обнаружили скрытые украшения из желтого металла (предварительно – золото) весом 11 граммов и 71 пакет с женскими колготами. Водитель-нарушитель признался, что хотел немного заработать и приобрел эти товары в Донецке, чтобы в дальнейшем перепродать.

Представителями Государственной фискальной службы товар был изъят для принятия соответствующего правового решения.

Отметим, что крайний гуманитарный груз в «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» проследовал 15 октября. В тот день проехали 9 грузовиков от Посольства Швейцарии в Украине и 12 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.