На Луганщине от коронавируса умерли 6 жителей

За сутки в Луганской области о коронавируса скончались 6 человек, также зафиксировано 88 новых случаев COVID-19. Выздоровели 43 пациентов. Об этом сегодня, 18 октября сообщает Луганская облгосадминистрация.

Среди 6-ти умерших вследствие осложнений, вызванных коронавирусом:

2 жителя Лисичанска (81-летний мужчина и 55-летняя женщина);

2 – Марковского района (43-летний и 73-летний мужчины);

1 – Беловодского района (68-летний мужчина);

1 – Попаснянского районов (44-летняя женщина) .

География новых выявленных заболеваний:

Северодонецк – 15 человек;

Лисичанск – 12;

Белокуракинский район – 3;

Марковский район – 15;

Новопсковский район – 10;

Станично-Луганский район – 1;

Старобельский район – 13;

Троицкий район – 19.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодняшний день составляет 84,1%.

Таким образом, с начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 2 422 человек, из их:

выздоровели – 780 человек (32%);

лечатся – 1600 (66%), из них 286 – стационарно, 1314 – амбулаторно;

летальных случаев – 42 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 октября в Украине COVID-19 заболели 298 872 человека (125 377 пациентов выздоровели, 5 607 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 008 случаев (выздоровели 2 281 пациентов, летальных случаев – 80), Луганской области (на 17 октября) – 2 334 случая (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 36).

В «ДНР» – 5 278 инфицированных коронавирусом (выздоровели – 2 560 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 340 заболевших (выздоровели – 991 человек, летальных случаев – 61).