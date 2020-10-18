И что с ним будет потом: Сколько времени можно не забирать готовый ID-паспорт

Максимальный срок, в течение которого можно получить оформленный ID-паспорт гражданина Украины, составляет 12 месяцев. Если не успели забрать документ из миграционной службы – паспорт будет уничтожен. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Согласно п. 98 Постановления Кабинета министров Украины от 25.03.2015 № 302, выдачу и хранение паспортов условно можно разделить на несколько этапов.

первые 3 месяца со дня изготовления паспорт хранится в отделении миграционной службы, в которое гражданин обращался с заявлением по оформлению данного документа;

со дня изготовления паспорт хранится в отделении миграционной службы, в которое гражданин обращался с заявлением по оформлению данного документа; в случае неполучения паспорта в течение первых 3-х месяцев паспорт вместе с заявлением-анкетой и приложенными к нему документами возвращаются на основании акта приема-передачи в соответствующий территориальный орган / подразделение Государственной миграционной службы для хранения в течение следующих 3-х месяцев;

если заявитель не получил паспорт в течение 6 месяцев со дня его оформления, работник территориального органа / подразделения ГМС письменно предупреждает заявителя об уничтожении паспорта в случае его неполучения в течение года со дня его оформления;

со дня его оформления, работник территориального органа / подразделения ГМС письменно предупреждает заявителя об уничтожении паспорта в случае его неполучения со дня его оформления; в случае неполучения в течение года паспорт уничтожается. При этом составляется акт об уничтожении недействительных паспортов в трех экземплярах, а информация об этом вносится в базу данных недействительных документов.

Таким образом, получить изготовлен паспорт необходимо не позднее 12 месяцев со дня его оформления.

Также следует помнить, что в соответствии с действующим законодательством, паспорт выдается:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения;

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его срочного получения.

Вместе с тем, как показывает практика, этот период может быть больше установленного, в частности, в случаях оформления паспорта гражданина Украины внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Чтобы узнать, изготовлен ли паспорт, – можно воспользоваться электронным сервисом ГМС по ссылке.

«Обратите внимание. Если вы оформляли документы в Центре предоставления административных услуг, который приостановил свою работу из-за карантина, документы можно получить в соответствующем территориальном подразделении ГМС», – акцентировали юристы.