Нет денег, лекарств, врачей: Глава «минздрава» пожаловался на проблемы лечения COVID-19 в «ДНР»

В «ДНР» сложились серьезные проблемы в плане лечения больных с COVID-19 и пневмонией. Как пояснил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко, это связано с недофинансированием здравоохранения в «республике». Соответственно, не было возможности закупать медикаменты, средства индивидуальной защиты, развертывать новые койко-места в больницах и пр.

«Не сам по себе страшен диагноз диагноз "ковид". Потому что многие его переносят в легкой форме с признаками ОРЗ, ОРВИ. И догадываются о том, что у них COVID-19, только потому, что пропало обоняние или не совсем обычно работают вкусовые рецепторы... Молодые болеют реже и переносят легче… Но нужно заботиться о пожилых родственниках – они самые незащищенные от ковида. Плюс те, кто имеет всяческие хронические заболевания, особенно – сахарный диабет», – сказал он.

«Министр» признал, что резкие высказывания в соцсетях о состоянии больниц, бунтов медперсонала, отсутствии лекарств, имеют под собой основания. «Вы видите, какие баталии происходят в соцсетях по поводу перепрофилирования больниц (последний скандал касался передачи роддома № 3 в Донецке под ковидную больницу, – ред.), по поводу проблем, которые с этим связаны – обеспечение больниц, недовольство медперсонала, в отдельных местах очень мало людей могут работать. Врачи там справляются с очень большим напряжением, но с трудом», – прокомментировал Оприщенко.

Такая ситуация со здравоохранением в «ДНР» привела к резкому росту коронавирусной пневмонии, для лечения которой также не хватает ресурсов. «К сожалению, на первые позиции выходит заболеваемость ковидной пневмонией. Если раньше в день мы выявляли 30-40 больных пневмонией (70% из них – ковидная), то сейчас в день – 210 человек. Треть пациентов, которые у нас госпитализуются с пневмонией, нуждаются в кислородной поддержке. Это у нас самая большая проблема наряду с лекарственным обеспечением… Но возможности здравоохранения по расширению лечебных учреждений особенно с кислородной поддержкой крайне ограничены. Каждый может стать пациентом, которому понадобится кислород. Если такими темпами будем выявлять пневмонию, то мы столкнемся с тем, что нам некуда будет больше класть пациентов или некому их будет лечить», – подчеркнул «министр».

Он также признал критику жителей в соцсетях, что в большинстве аптек нет необходимых антибиотиков и иных медикаментов для лечения больных с коронавирусом и с воспалением легких. Оприщенко посоветовал искать лекарства в том же Донецке не в центральных аптеках, не в центре города, а на окраинах. «Сейчас много пишут в соцсетях, что в аптечной сети ничего нет. Да, есть напряжение. Нельзя сказать, что у нас все есть, и все можно купить. Но очень часто пишут о центральных аптеках –там не смогли купить, сям не смогли купить. Но есть аптеки, которые находятся не в центре города, а в отдалении. И часть нужных антибиотиков продается, только их нужно поискать через телефонные справки… Средств индивидуальной защиты для населения пока в аптеках достаточно», – сказал глава «минздрава».

При этом он подчеркнул, что в больницах дела обстоят еще хуже, чем в аптеках. «По обеспечению медикаментами и средствами индивидуальной защиты больниц мы столкнулись с определенными трудностями. Потому что не было достаточного финансирования. Сейчас деньги выделены и госпредприятие "Лекарства Донбасса" уже начало закупать медикаменты, правда, пока небольшие партии антибиотиков, антикоагулянтов и пр., а также средства индивидуальной защиты. Повторю – в связи с выделением достаточного финансирования, которого раньше мы не видели», – пояснил Оприщенко.

Тем не менее, даже все предпринятое проблемы в «ДНР» не решит. «Ситуация в ближайшее время не станет идеальной, но значительно улучшится», – смог лишь обнадежить «министр».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 октября в Украине COVID-19 заболели 298 872 человека (125 377 пациентов выздоровели, 5 607 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 008 случаев (выздоровели 2 281 пациентов, летальных случаев – 80), Луганской области – 2 422 случая (выздоровели 780 пациентов, летальных случаев – 42).

В «ДНР» – 5 278 инфицированных коронавирусом (выздоровели – 2 560 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 340 заболевших (выздоровели – 991 человек, летальных случаев – 61).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube