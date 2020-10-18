Лечили в «студенческом» роддоме: Директор Донецкого театра кукол умер все-таки от коронавируса

Причиной смерти 74-летнего директора «республиканского» Донецкого театра кукол Виктора Старикова, который скончался 14 октября, стал коронавирус. Об этом в соцсетях сообщают жители Донецк – из театральной сферы, медики и приближенные к руководству «республики».

Отмечается, что Старикова госпитализировали в роддом при студенческой больнице в Донецке. При этом директор театра «имел определенные связи в верхах ДНР», поэтому к его лечению было особое внимание. «Лечили его в студенческой больнице, которую наспех попытались перепрофилировать под COVID-19. Кто побывал в этом адском месте, тот поймет, о чем речь. Больница конечно же в ужасном состоянии и была и есть. Вот теперь и представьте. Если не смогли спасти человека со связями, то сколько стоит в ДНР жизнь простого человека?», – отмечает один из жителей.

Медики утверждают, что Стариков поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии и за его жизнь с момента поступления боролись грамотные реаниматологи. С момента поступления он находился на ИВЛ. В частности, об этом рассказал Дмитрий Подоляка – акушер-гинеколог роддома № 3 Донецка, данная больница (как и местные врачи) также перепрофилированы под «ковид», а Подоляка (несмотря на свою специализацию) также вынужден заниматься приемом и лечением больных COVID-19.

Акушер-гинеколог не согласен, что «связи» могли спасти Старикова: «Очень многим больным коронавирусной пневмонией не помогли не только связи, но и миллионы долларов на счетах».

Также он не согласен, что студенческая больница находится в ужасном состоянии. Основной его довод, что больница была отремонтирована «при Украине» 8 лет назад, во время подготовки к Евро-2012 в Донецке.

«Так называемая "студенческая больница" является клинической базой Донецкого медицинского университета, там работают люди с научными званиями и степенями. Это городской центр по преждевременным родам, где работала одна из лучших в городе реанимация новорожденных. В "ужасном" состоянии больница не может быть, так как она была одной из баз по обслуживанию иностранных гостей города во время проведения Евро-2012. Это был один из самых популярных родильных домов города», – заключил Подоляка.

Как сообщалось ранее, Виктор Стариков возглавил Донецкий театр кукол в 1992 году, он является заслуженным работником культуры Украины. При «ДНР» остался в Донецке и продолжал руководить театром. Скончался 14 октября 2020 года. Однако в официальных «республиканских» сообщениях причина смерти не указывалась.