Возраст 4000-4500 лет: На Луганщине археологи раскопали захоронение с детьми (Фото)

В Нижней Дуванке на Сватовском районе (Луганская обл.) уже две недели работают археологи. Прямо в поле там нашли курган. В нем сохранились остатки захоронений, возраст которых примерно 4000-4500 лет. Таких захоронений 7, исследовали только 3, передает «Сватово.City».

Студенческую экспедицию возглавляет Юрий Бровендер – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии Восточноукраинского нацуниверситета им. Владимира Даля.

Он говорит, что Нижняя Дуванка интересная большим количеством курганов и курганных групп. Хотя внешне их сложно распознать т.к. они выглядят как обычные холмы. Однако в древности в районе Нижней Дуванки было много поселений, а самих курганов на этой территории насчитывается 150.

«Этот курган уникален тем, что вокруг центрального захоронения вырыт ров. Он называется сакральным кругом. Это старинная индоевропейская традиция – хоронить людей, создавая вокруг сакральное пространство, чтобы душа умершего была под защитой. Этот ров был вокруг кургана. Его диаметр – 10 метров... Есть предположение, что это захоронение относится к ямной культурной традиции. Когда людей хоронили в катакомбах. Если говорить о времени захоронения, то это рубеж 3 и 4 тысячелетия до нашей эры», – рассказывает Бровендер.

Первое захоронение, которое раскопали археологи в этом кургане, – детское. Среди найденных в катакомбе вещей уникальная и очень редкая находка – топор-молоток. Бровендер считает, что его, скорее всего, положили возле тела ребенка для защиты.

«Каменный топор-молоток, который мы нашли в детском захоронении, – редкая находка. Она экспозиционная… Топор изготовлен из гранита, отшлифованный. Для того, чтобы сделать такой, нужно было умение и, конечно же, время. Кто-то считает, что такие топоры были боевыми, но посмотрите – разве можно такой топором нанести врагу удар? Думаю, его использовали в металлообработке», – делится профессор.

Топор-молоток

Площадь кургана 20 на 20 метров. Юрий Михайлович говорит, он создан так, что в него можно было дохоронить человека, не выкапывая новый. О том, что здесь есть дозахоронения, свидетельствует неравномерность в окраске слоев почвы.

«В Нижней Дуванке много детских захоронений. В прошлом году, когда мы здесь исследовали курган, его главным погребением было детское – девушка-подросток, рядом с ней были альчики. Это такая игрушка, ее делали из костей мелких парнокопытных животных. И использовали как игральные кости. Таких альчиков в прошлогоднем захоронении было 60. Нашли мы их и в этом году в детском захоронении, рядом с топором. Кстати, в альчик до сих пор играют казахи», – отметил Бровендер.

Первокурсник Дмитрий Золкин работает над останками в одной из катакомб. Рассказывает, что они нашли захоронение человека. На момент смерти ему было около 50 лет. Пол человека определяется надбровными дугами – у мужчин они ярко выражены.

«При захоронении в катакомбу спускались по лестнице, клали человека набок в позе кучера – это, когда ноги подогнуты. Скорее всего, тело лежало на коже, здесь кое-где остались остатки, сверху тоже накрывали кожей. По канонам захоронения тех времен человека клали лицом к выходу. Затем выходили из катакомбы и ставили деревянную перегородку. А вот здесь на ступеньках остались жертвенные кости. Это подношение. Этому захоронению примерно 4 или 4,5 тысячи лет», – делится Дмитрий.

Вместе со студентами на раскопках работают и старшеклассники из Нижнедуванской школы. В школе уже 2 года работает кружок археологического краеведения.

Полностью закончить исследования кургана и показать найденные экспонаты археологи смогут через неделю. Находки из кургана передадут в университетский археологический музей.