Справляются на 40%: В «минздраве ДНР» доложили, почему не могут делать ПЦР-тесты

В «ДНР» действуют всего 2 «республиканские» лаборатории, в которых анализируют ПЦР-тесты на коронавирус. Однако они суммарно могут выполнять всего 310-320 тестов в сутки. Об этом сообщил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

Эти лаборатории покрывают лишь до 40% всех потребностей в таких анализах. «У нас есть две государственные лаборатории, которые проводят тестирование методом ПЦР. Это лаборатория СЭЗ (санэпидстанции, – ред.) мощностью 280 исследований в сутки и лаборатория на базе Донецкого территориального клинического объединения (больница им. Калинина, – ред.) – мощность 30-40 тестов в сутки. То есть суммарно мы имеем 320 тестов, не больше. А потребность в выполнении исследования 700-800 тестов в сутки. То есть мы технически не можем ПЦР-тестированием обеспечить всех желающих», – сказал «министр».

В этой связи для ПЦР-тестирования в «ДНР» отдается предпочтение госпитализированным больным.

«У нас нет проблем с наличием ПЦР-тестов, у нас проблема техническая, с их обработкой – т.к. всего 2 лаборатории», – уточнил Оприщенко.

Также действуют еще 2 частные лаборатории – «Биолайн» и «Пастер». «Но они могут проводить лишь ИФА-тесты на ковид. Но их мощностей я не знаю. Однако суммарно, по нашим отчетам, в день они проводят где-то 480 тестов. Но это крайне недостаточно. Плюс эти лаборатории проводят тесты за деньги – это достаточно дорого и не всех устраивает», – добавил Оприщенко.

«Поэтому, из-за такой ситуации, мы пошли на то, что при выписке пациента учитывается именно клинические показатели (ПЦР-тест не делается, – ред.)», – посетовал глава «минздрава».

Отметим, что в «ДНР» все указанные 4 лаборатории находятся в Донецке.

Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, в «ДНР» решили основные деньги перенаправить на приобретение ИФА-тестов, т.к. они почти в 3 раза дешевле, чем ПЦР. Но если ПЦР-тест показывает COVID-19 даже на начальной стадии заболевания, т.е. само инфицирование, то ИФА-тестирование будет результативным лишь на 5-7 день инфицирования, т.к. оно демонстрирует наличие в организме уже выработанных антител. «Закупим большое количество тестов для ИФА-исследования. Так как у нас аж 24 лаборатории при больницах, которые смогут производить ИФА-исследования. Вот получим эти тест-системы, сможем тестировать всех желающих за государственный счет», – заключил «министр».

Как сообщалось ранее, в лаборатории «Биолайн» стоимость ИФА-теста составляет 2520 руб. (1050 грн по местному курсу валют). Для сравнения, в подконтрольном украинской власти Покровске суммарный ИФА-тест на иммуноглобулины G и M стоит 300 грн, если отдельно сдавать на М или G – это 240 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube