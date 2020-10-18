Плен убивает: Умер боец ВСУ, которого освободили из «ДНР»

Сегодня, 18 октября, скончался украинский военнослужащий Ким Дуванов, которого освободили из плена «ДНР» в рамкам обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Об этом в Facebook сообщила журналистка и волонтер Моника Андрешевская.

«Плен убивает, и тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня скончался Ким Дуванов – солдат Вооруженных сил Украины, который вернулся из плена при обмене пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало… Когда мы виделись в госпитале после обмена пленными, вся семья была очень счастлива, что они наконец вместе, я не могу себе представить, что переживает в этом моменте его жена. Он только вернулся домой. Все должно было быть хорошо...», – написала Андрешевская.

Смерть Кима подтвердил и бывший пленник, разведчик 56-й мотопехотной бригады Алексей Кодьман. «К сожалению, у нас, опять непоправимые потери, сегодня скончался Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года. Вечная память тебе друг...», – отметил он.

Напомним, что Ким Дуванов родом из Изюма (Харьковская обл.), вместе с супругой Еленой воспитывал двух сыновей. До войны занимался изготовлением очков. Отправился служить на Донбасс в 2017 году. В мае 2019 года в районе Новотроицкого автомобиль с бойцами сбился с маршрута и заехал на неподконтрольную территорию. Так военнослужащие попали в плен «ДНР».