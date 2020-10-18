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На закате солнца: Фотограф показала вечерний Донецк (40 фото)

18.10.20 21:22

Фотограф Евгения Карпачева, проживающая в неподконтрольном украинской власти Донецка, показала вечерний город.

Она прошлась по центру города – район библиотеки им. Н. Крупской. «Что-то я давно не видела столько машин вечером, во всяком случае, по ул. Артема они двигались забытым, сплошным потоком, да и народ не отставал, гуляет, наслаждаясь вечером», – описала ситуацию Евгений.

Следующим вечером фотограф направилась к торгово-развлекательному центру «Донецк сити».

В этом районе продемонстрировала ресторан «Адачи» (действует на захваченных мощностях «Тануки») и новые кофейни.

Далее Евгения направилась к Шахтерской площади «Прогулка на закате солнца, от "Донецк сити" до Шахтерской площади, в ожидании сумерек и мы их дождались», – проанонсировала фото дончанка.

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