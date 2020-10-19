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COVID-19 на Донетчине: 2 смерти и 126 новых случаев (Карта)

19.10.20 08:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще две жизни.

Как сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 18 октября от COVID-19 скончались двое жителей Донетчины – 67-летняя жительница Бахмута и 73-летняя жительница Мирнограда.

За воскресенье, 18 октября, болезнь диагностировали у 126 человек, в том числе у 6 детей:

  • по 22 – в Мариуполе (2 ребенка) и Славянске (2 ребенка);
  • 19 – в Славянском районе;
  • 17 – в Краматорске;
  • 9 – в Лиманской ОТГ;
  • по 7 – в Бахмуте и Покровске;
  • 6 – в Доброполье;
  • по 4 – в Никольском и Покровском (1 ребенок) районах;
  • 3 – в Мирнограде;
  • по 2 – в Дружковке и Бахмутском районе;
  • по 1 – в Александровской (ребенок) и Соледарский ОТГ.

«Напоминаю, что с понедельника Славянский район находится в красной эпидемической зоне. Оранжевый уровень опасности должны Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар, Торецкое, а также Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 134 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 281 человек (32% из всех заболевших);
  • на лечении – 4 771 пациентов (66,9%);
  • летальных случаев – 82 (1,1%).

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