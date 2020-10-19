COVID-19 на Донетчине: 2 смерти и 126 новых случаев (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще две жизни.
Как сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 18 октября от COVID-19 скончались двое жителей Донетчины – 67-летняя жительница Бахмута и 73-летняя жительница Мирнограда.
За воскресенье, 18 октября, болезнь диагностировали у 126 человек, в том числе у 6 детей:
- по 22 – в Мариуполе (2 ребенка) и Славянске (2 ребенка);
- 19 – в Славянском районе;
- 17 – в Краматорске;
- 9 – в Лиманской ОТГ;
- по 7 – в Бахмуте и Покровске;
- 6 – в Доброполье;
- по 4 – в Никольском и Покровском (1 ребенок) районах;
- 3 – в Мирнограде;
- по 2 – в Дружковке и Бахмутском районе;
- по 1 – в Александровской (ребенок) и Соледарский ОТГ.
«Напоминаю, что с понедельника Славянский район находится в красной эпидемической зоне. Оранжевый уровень опасности должны Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар, Торецкое, а также Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы», – отметил Кириленко.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 134 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 2 281 человек (32% из всех заболевших);
- на лечении – 4 771 пациентов (66,9%);
- летальных случаев – 82 (1,1%).