«Человек сгорает за пару-тройку дней»: Блогер рассказал о сложной ситуации с COVID-19 в Горловке

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) – сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Как обстоят дела, в своем Facebook рассказал местный житель Егор Воронов.

«"Мужчина, пожалуйста, наденьте маску. Ну, ей-Богу, как маленькие", – убеждает первого стоящего в очереди из шести человек, мужчину лет шестидесяти, кассир в "Аверсе". И так каждый день уже в течение 2-3-х недель в Горловке. Донбасс накрыла первая пандемическая волна коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (она же – SARS-CoV-2). Заболеваемость пневмониями в республике за это время выросла в 6 раз», – рассказывает о ситуации Воронов.

По словам горловчанина, в «республике» продолжаются массовые мероприятия с концертами звезд, корпоративные посиделки. «Ну и, конечно же, сменившая панику беспечность самих людей и формально-бумажное выполнение требований по санитарно-эпидемиологическому контролю отдельных руководителей. И так у нас всегда», – рассказывает Егор Воронов.

Он приводит в пример ситуацию из жизни. «Неделю назад родственнице, у которой резко повысилась температура, а потом диагностировали и вирусную пневмонию, вызвали скорую помощь. Машина ехала 5 часов. И... медики сказали, что не могут ее госпитализировать. Она в очереди была 112-я. Инфекционные отделения заполнены в Горловке, Макеевке и Донецке. Потом ее забрали, но мы только тогда поняли, насколько серьезная сегодня ситуация с заболеваемостью», – рассказала Воронову знакомая горловчанка.

При этом «скорая помощь» выезжает не только на пневмонии. И медики просто не справляются. «Что с теми, кого "скорая" так и не смогла увезти в инфекционные отделения? Как правило, такие люди лечатся на дому под контролем участковых терапевтов и работающих с ними медсестер. На переднем фронте "медвойны" – СЭС. И здесь не обходится без жертв. 13 октября умер заместитель главного государственного санитарного врача Горловки Андрей Овчаров. Еще очень много врачей в нашем городе болеют пневмонией», – делится горловчанин.

«В усиленном режиме работы сегодня находится диагностическое отделение горловской горбольницы № 2 (здесь располагается аппарат компьютерной томографии, который дает наиболее эффективное исследование при вирусной пневмонии) и инфекционное отделение № 2 горбольницы № 3, куда и привозят больных вирусной пневмонией. Наверное, только сейчас горловчане начали понимать серьезность происходящего. Да-да, когда прошел имбирно-лимонный хайп, а также панические истерии с антисептиками и фуфломицинами», – добавил он.

Одноразовые маски, по словам местного жителя, в городе есть: на рынке они стоят от 25 до 40 руб. (от 10 до 15 грн по местному курсу на 19.10.2020) за штуку. В аптеках – 8-35 руб. (3-13 грн). Антисептики есть в каждом магазине, спирт также есть: 100-миллилитровый флакончик этанола стоит 35 руб. (13 грн). «Вот с антибиотиками – да, дефицит. Тут выгребают все, как и разного рода "жаропонижающий фуфломицин от гриппа". Из тех случаев заболевания вирусной пневмонией, которые я видел по друзьям и знакомым, инфекция поражает 25-30% легких за... два дня. И человек, в буквальном смысле, сгорает за следующие пару-тройку дней, если вовремя не обратится за помощью и не начнет лечение», – рассказывает Воронов.

Он сообщил, что больше половины людей в автобусах ездят в масках. «Да, мы все понимаем, что маски – не панацея, но это показатель отношения людей к проблеме и друг к другу. Хорошо бы еще не было массовой бездумной скупки в аптеках антибиотиков, которые сегодня нужны больным людям. А так, город живет своей жизнью – с повышением цен на подсолнечное масло, трехнедельными школьными каникулами, открытиями новых магазинов и ремонтами», – резюмирует горловчанин.

В комментариях местные жители рассказывают свои истории. В частности, Павел говорит о том, что провел месяц на больничном: «Но диагноз – ОРЗ и острый бронхит. Два теста сдал, вот только результаты говорят тем, у кого ковид отсутствует, а для остальных – ой, у нас нет в лаборатории реактивов. Вывод – тотальная цензура в государстве, где официально введено военное положение, дает право скрывать любую информацию о пандемии на местах… Я бы советовал напрячься тем, кто еще не переболел, поберечься. Думаю, все только начинается».

Горловчанин Евгений также имеет характерные симптомы: «Тоже сижу дома. Температура небольшая, обоняние и вкус пропали, у матери жены то же самое. Врач по телефону сказал, что пить, если станет хуже – вызывать скорую. ПРЦ не сдавали. Самоизолировались… Давление высокое, пульс за сотку».

Егор Воронов подчеркивает, что город накрыла волна пневмоний, и «от этого уже никуда не уйдешь».

С ним согласны и другие горловчане: