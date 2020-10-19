Донетчина: Когда дадут отопление и кому назначат субсидии (Видео)

Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры, и коммунальщики на Донетчине уже готовятся к отопительному сезону.

Жительница Покровска Юлия с двухлетним сыном – на прогулке. Говорит: по теплой погоде в квартире – комфортная температура.

Пока на улице тепло, можно сэкономить на отоплении. поэтому и включать батареи еще рано, говорят горожане. «Конечно, в квартирах тепло, дети не болеют… Я думаю, еще рано», – говорят местные жители.

Синоптики прогнозируют, что с понедельника, 19 октября, температура будет постепенно снижаться. Отопление включат при определенных условиях. «При среднесуточной температуре +8. То есть, планируется начать отопительный сезон 22-23 октября. Все котельные подготовлены», – объясняет начальник жилищно-коммунального отдела Покровского горсовета Елена Юзипович.

С началом отопительного сезона – больше обращений за субсидией. Однако многим ее продлят автоматически. «Тем, кто были получателями субсидий в предыдущем отопительном сезоне, всем субсидия будет рассчитана автоматически. Обращаться в управление не нужно», – сообщает заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Елена Павленко.

А тем, у кого есть долги за коммунальные услуги, выдачу субсидий заморозят.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»