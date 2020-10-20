Цифровые документы в «Дії»: Какие возможны проблемы и почему

У ряда украинцев возникли проблемы с возможностью использования цифровых документов в приложении «Дія». Почему появляются такие трудности и как их решить, рассказал директор Директората электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

По словам Баника, в Украине выданы 4 млн карт и 17 млн загранпаспортов, и пользоваться цифровыми версиями этих документов удобно. «Что касается более старых документов, например, водительских. В первую очередь, мы с правами и техпаспортами столкнулись с проблемой. Точно так же, как наши компьютеры и мобильные телефоны совершенствуются из года в год, так и инфраструктура, которая была у государства 10 лет назад и больше, она была совершенно другой», – сообщил он.

«До 2004 года права и техпаспорта это были просто картотеки – то есть, карточки заполненные хранились где-то в регионе, в МРЭО. Люди получали заламинированные права. После этого появилась первая информационная система. И люди, сотрудники МРЭО, руками переносили эти данные. То есть, где-то что-то потерялось, где-то что-то не так ввели, в конечном итоге данные мигрировали ошибочно», – пояснил Баник.

По его словам, совместно с МВД (потому что реестр остается у них) запущена услуга: в «кабинете водителя» (найти его можно через поисковик Google) можно пройти верификацию. В редких случаях человеку приходится отправляться непосредственно в сервисный центр МВД, чтобы получить новый документ.

Напомним, в приложении «Дія» стали доступны новые цифровые документы и новые услуги.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»